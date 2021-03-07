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Организаторы были вынуждены принять тяжелое решение в условиях пандемии.

Как стало известно из сообщения в официальном Twitter-аккаунте Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), организаторы квалификационного этапа к чемпионат мира-2022 в данном регионе были вынуждены перенести мартовские поединки отбора на более поздний срок из-за пандемии COVID-19.

В своем решении руководство КОНМЕБОЛ ориентировалось на расчеты аналитиков, которые констатировали невозможность проведения полноценных сборов для национальных команд, с привлечением футболистов из-за рубежа из-за сложности прохождения карантинных процедур.

Как сообщается, изначально запланированные на 25 и 30 марта поединки будет проведены в будущем, а их новые даты будут установлены после консультации с ФИФА.

При этом, существует предложение собрать южноамериканские сборные в пределах одного из европейских городов, и в блиц-режиме провести все необходимые поединки.

ФИФА сообщило, что в ближайшее время даст ответ о новых датах для проведения перенесенных международных поединков.