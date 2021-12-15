Функционеры отметили вклад футбольных личностей в борьбу с дискриминацией.
Хуан Мата, Getty Images
15 декабря 2021, 11:53
УЕФА, в качестве высшего управляющего футбольного органа в европейском футболе, уже не первый год проводит церемонию награждения личностей и организаций, которые совершают за очередной календарный период наиболее внушительные шаги по продвижению инклюзивности и разнообразия в футболе.
В 2021 году организаторы решил отметить полузащитника Манчестер Юнайтед Хуана Мату, бывшего капитана женской сборной Афганистана Халиду Попал и Немецкий футбольный союз, которые "продемонстрировали выдающиеся лидерские качества в создании более открытой, разнообразной и доступной игры, что послужило убедительным примером для подражания в сезоне 2020/21 и в дальнейшем".
Президент УЕФА Александр Чеферин следующим образом прокомментировал факт присуждения наград в данной категории: "Каждый из этих трех обладателей награды #EqualGame Award является прекрасным примером того, как футбол можно использовать в качестве катализатора позитивных изменений.
Они могут и должны гордиться своими достижениями, и я хотел бы лично поблагодарить их за их образцовое руководство, которое поможет, надеюсь, вдохновить многих других людей".
Халида Попал получила награду за неустанную работу по борьбе с гендерными стереотипами и расширению прав и возможностей девочек, женщин и сообществ меньшинств с помощью спорта.
Как заявляет пресс-служба УЕФА, "34-летняя Попал была вынуждена покинуть родной Афганистан, где десять лет назад была основателем и капитаном женской сборной.
Пребывая в центрах для беженцев в Норвегии и Дании, она использовала силу футбола, чтобы помочь себе и другим женщинам преодолеть стресс, травмы и депрессию и снова принести надежду и радость в их жизнь".
Хуан Мата, по мнению организаторов, является одним из самых социально сознательных действующих футболистов, подавая прекрасный пример вне игры с Common Goal — благотворительной организацией, которую он основал в 2017 году.
Немецкий футбольный союз был одной из первых футбольных ассоциаций, активно поддержавших беженцев, а сейчас также реализует лидерскую инициативу по предоставлению квалификаций и интеграции людей из разных слоев общества в их административные и волонтерские программы.
Торжественное вручение наград пройдет непосредственно во время жеребьевки Лиги наций УЕФА, которая состоится 16 декабря, начало в 19:00 по киевскому времени.