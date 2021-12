Другое

Функционеры отметили вклад футбольных личностей в борьбу с дискриминацией.

УЕФА, в качестве высшего управляющего футбольного органа в европейском футболе, уже не первый год проводит церемонию награждения личностей и организаций, которые совершают за очередной календарный период наиболее внушительные шаги по продвижению инклюзивности и разнообразия в футболе.

В 2021 году организаторы решил отметить полузащитника Манчестер Юнайтед Хуана Мату, бывшего капитана женской сборной Афганистана Халиду Попал и Немецкий футбольный союз, которые "продемонстрировали выдающиеся лидерские качества в создании более открытой, разнообразной и доступной игры, что послужило убедительным примером для подражания в сезоне 2020/21 и в дальнейшем".

Президент УЕФА Александр Чеферин следующим образом прокомментировал факт присуждения наград в данной категории: "Каждый из этих трех обладателей награды #EqualGame Award является прекрасным примером того, как футбол можно использовать в качестве катализатора позитивных изменений.

Они могут и должны гордиться своими достижениями, и я хотел бы лично поблагодарить их за их образцовое руководство, которое поможет, надеюсь, вдохновить многих других людей".

Халида Попал получила награду за неустанную работу по борьбе с гендерными стереотипами и расширению прав и возможностей девочек, женщин и сообществ меньшинств с помощью спорта.

Как заявляет пресс-служба УЕФА, "34-летняя Попал была вынуждена покинуть родной Афганистан, где десять лет назад была основателем и капитаном женской сборной.

Пребывая в центрах для беженцев в Норвегии и Дании, она использовала силу футбола, чтобы помочь себе и другим женщинам преодолеть стресс, травмы и депрессию и снова принести надежду и радость в их жизнь".

🥇 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥! @khalida_popal receives the #EqualGame Award thanks to her work in fighting stereotypes and empowering girls, women and minority communities.



She has also worked tirelessly this year to evacuate the Afghan women’s team and ensure they find a place to resettle. pic.twitter.com/J7DfuSIvdr — UEFA (@UEFA) December 15, 2021

Хуан Мата, по мнению организаторов, является одним из самых социально сознательных действующих футболистов, подавая прекрасный пример вне игры с Common Goal — благотворительной организацией, которую он основал в 2017 году.

🥇 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥! #EqualGame Award winner @JuanMata8 is making a difference in communities around the world.



His @CommonGoalOrg is using football’s power and popularity to tackle gender inequality, promote inclusion and provide more opportunities for underprivileged children. pic.twitter.com/HgnQKSqGzp — UEFA (@UEFA) December 15, 2021

Немецкий футбольный союз был одной из первых футбольных ассоциаций, активно поддержавших беженцев, а сейчас также реализует лидерскую инициативу по предоставлению квалификаций и интеграции людей из разных слоев общества в их административные и волонтерские программы.

🥇 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥! #EqualGame Award winner @DFB is the world’s biggest sports association – setting a perfect example by promoting football as a sport for all.



From refugee programmes to LGBTQI+ issues, they ensure that football in Germany has a positive impact on its society. pic.twitter.com/DoPb6oJcvK — UEFA (@UEFA) December 15, 2021

Торжественное вручение наград пройдет непосредственно во время жеребьевки Лиги наций УЕФА, которая состоится 16 декабря, начало в 19:00 по киевскому времени.