Валлийский хавбек покинул Ювентус.
Аарон Рэмси, Рейнджерс
31 января 2022, 23:54
Рейнджерс на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Рейнджерс Аарона Рэмси, права на которого принадлежат Ювентусу.
31-летний валлиец перебрался в шотландский клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.
Помимо этого, Рейнджерс оставил за собой право выкупа Рэмси на постоянной основе.
В текущем сезоне экс-игрок Арсенала провел за Ювентус пять неполных поединков.