Рейнджерс на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Рейнджерс Аарона Рэмси, права на которого принадлежат Ювентусу.

31-летний валлиец перебрался в шотландский клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

