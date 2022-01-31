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Валлийский хавбек покинул Ювентус.

Рейнджерс на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Рейнджерс Аарона Рэмси, права на которого принадлежат Ювентусу.

31-летний валлиец перебрался в шотландский клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

Помимо этого, Рейнджерс оставил за собой право выкупа Рэмси на постоянной основе.

В текущем сезоне экс-игрок Арсенала провел за Ювентус пять неполных поединков.