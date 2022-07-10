Український півзахисник вийшов на поле на 78 хвилині гри.
Владислав Кочергін (ліворуч), фото: ФК Ракув
10 липня 2022, 00:12
У Польщі відбувся матч за Суперкубок, під час якого Ракув обіграв Лех та став переможцем.
Український півзахисник Владислав Кочергін взяв участь у цій грі: він вийшов на заміну на 78 хвилині.
У складі Леха виступає український голкіпер Артур Рудько, який всю гру провів у запасі.
Крім того, у складі номінальних господарів в основі вийшов Георгій Цитаїшвілі, якого замінили на 74-й хвилині гри.
Лех – Ракув 0:2
Голи: Раковитан, 43, Вдоляк, 51.