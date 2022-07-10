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Український півзахисник вийшов на поле на 78 хвилині гри.

У Польщі відбувся матч за Суперкубок, під час якого Ракув обіграв Лех та став переможцем.

Український півзахисник Владислав Кочергін взяв участь у цій грі: він вийшов на заміну на 78 хвилині.

У складі Леха виступає український голкіпер Артур Рудько, який всю гру провів у запасі.

Крім того, у складі номінальних господарів в основі вийшов Георгій Цитаїшвілі, якого замінили на 74-й хвилині гри.

Лех – Ракув 0:2

Голи: Раковитан, 43, Вдоляк, 51.