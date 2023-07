Алекс Теллес став гравцем Ан-Насра, повідомляє офіційний сайт клубу.

Інші подробиці на цей момент відсутні.

We have officially signed the Brazilian Star Alex Telles ✍️



We wish him good luck with our stars 🙏#TellesIsYellow 💛 pic.twitter.com/tpGylmgMB8