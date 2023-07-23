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Захисник продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Алекс Теллес став гравцем Ан-Насра, повідомляє офіційний сайт клубу.

Інші подробиці на цей момент відсутні.

We have officially signed the Brazilian Star Alex Telles ✍️



We wish him good luck with our stars 🙏#TellesIsYellow 💛 pic.twitter.com/tpGylmgMB8 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 23, 2023

На цю мить Ан-Наср не може реєструвати нових футболістів через несплату боргу Лестеру у розмірі 390 тисяч фунтів за Ахмеда Муса, але очікується, що найближчим часом борг буде погашено і трансферний бан знімуть.

Минулого сезону Теллес виступав за Севілью на правах оренди: він відіграв 38 матчів і відзначився трьома асистами.