Захисник продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.
Алекс Теллес, твіттер Ан-Насра
23 липня 2023, 12:00
Алекс Теллес став гравцем Ан-Насра, повідомляє офіційний сайт клубу.
Інші подробиці на цей момент відсутні.
На цю мить Ан-Наср не може реєструвати нових футболістів через несплату боргу Лестеру у розмірі 390 тисяч фунтів за Ахмеда Муса, але очікується, що найближчим часом борг буде погашено і трансферний бан знімуть.
Минулого сезону Теллес виступав за Севілью на правах оренди: він відіграв 38 матчів і відзначився трьома асистами.