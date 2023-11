У рамках чотирнадцятого туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср приймав Аль-Ухдуд. Господарі поля очікувано здобули бажаний результат.

Протягом першого тайму Ан-Наср зумів досягти переваги лише в один м'яч, але наприкінці другої половини зустрічі португальський нападник Кріштіану Роналду відзначився дублем, встановивши підсумковий рахунок. Для Ан-Насра ця перемога стала 5-ю поспіль у турнірі.

FT: Al Nassr 3-0 Al Okhdood



