На рахунку португальця тепер 15 голів у цьому сезоні саудівської ліги.
Ан-Наср - Аль-Ухдуд, фото господарів поля
24 листопада 2023, 22:12
У рамках чотирнадцятого туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср приймав Аль-Ухдуд. Господарі поля очікувано здобули бажаний результат.
Протягом першого тайму Ан-Наср зумів досягти переваги лише в один м'яч, але наприкінці другої половини зустрічі португальський нападник Кріштіану Роналду відзначився дублем, встановивши підсумковий рахунок. Для Ан-Насра ця перемога стала 5-ю поспіль у турнірі.
Ан-Наср — Аль-Ухдуд 3:0
Голи: Ан-Наджеї, 13, Роналду, 77, 80
Зараз Ан-Наср посідає другу сходинку у турнірній таблиці саудівської ліги. У наступному турі на них чекає надважлива зустріч з Аль-Хілялем, який наразі лідирує, маючи гру у запасі.