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На рахунку португальця тепер 15 голів у цьому сезоні саудівської ліги.

У рамках чотирнадцятого туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср приймав Аль-Ухдуд. Господарі поля очікувано здобули бажаний результат.

Протягом першого тайму Ан-Наср зумів досягти переваги лише в один м'яч, але наприкінці другої половини зустрічі португальський нападник Кріштіану Роналду відзначився дублем, встановивши підсумковий рахунок. Для Ан-Насра ця перемога стала 5-ю поспіль у турнірі.

FT: Al Nassr 3-0 Al Okhdood



A strong performance from Al Nassr capped off by a stunning long-range chip from @Cristiano 🍟🇵🇹 #yallaRSL pic.twitter.com/C5BW3395xl — Roshn Saudi League (@SPL_EN) November 24, 2023

Ан-Наср — Аль-Ухдуд 3:0

Голи: Ан-Наджеї, 13, Роналду, 77, 80

Зараз Ан-Наср посідає другу сходинку у турнірній таблиці саудівської ліги. У наступному турі на них чекає надважлива зустріч з Аль-Хілялем, який наразі лідирує, маючи гру у запасі.