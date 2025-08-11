Інше

Інцидент стався за годину до початку гри в Іспанії, постраждалого доправили до лікарні.

Під час підготовки до товариського матчу між Гамбургом і Мальоркою в Іспанії трапився інцидент за участю вболівальника німецької команди, інформує Marca.

Менш ніж за годину до стартового свистка фанат зірвався з поручнів, що розділяють північну та західну трибуни стадіону, та впав із висоти близько трьох метрів.

Постраждалого оперативно госпіталізували на швидкій допомозі. Про його стан наразі не повідомляється.

