Інше

Представники ексфутболіста Ліверпуля не стали вести переговори з московським клубом.

Легендарний ексфутболіст Ліверпуля Стівен Джеррард відхилив пропозицію очолити московський Спартак. Про це повідомляє Metaratings з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, представники 45-річного англійця навіть не стали розглядати можливість переговорів щодо призначення Джеррарда головним тренером червоно-білих. Причиною стало "ускладнення міжнародної обстановки", яке унеможливлює співпрацю з клубом із Росії.

Зазначається, що Спартак розглядав і низку інших іноземних фахівців, однак і вони відмовилися від можливості попрацювати в клубі з аналогічних причин.

Стівен Джеррард — один із найвідоміших англійських футболістів XXI століття. У складі Ліверпуля він виграв Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА, Кубок Англії та інші трофеї, провівши понад 700 матчів за клуб. За національну збірну Англії Джеррард зіграв 114 матчів та забив 21 гол.

Після завершення ігрової кар’єри Джеррард працював головним тренером шотландського Рейнджерс, з яким виграв національний чемпіонат, а також керував англійською Астон Віллою та саудівським Аль-Іттіфаком.