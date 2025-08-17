Інше

Ексгравець Мілана погодився на трирічний контракт з грецьким клубом.

Кілька авторитетних джерел, зокрема Маттео Моретто та Sky Sport Italia, повідомляють, що колишній правий захисник Мілана та Болоньї Давіде Калабрія найближчим часом стане гравцем Панатінаїкоса. 28-річний футболіст, який нині є вільним агентом, погодився на трирічний контракт із грецьким клубом.

Після завершення угоди з Міланом Калабрія провів останні шість місяців сезону 2024/25 в оренді у Болоньї. Цей період став для нього унікальним: він — єдиний гравець сезону, який виграв два трофеї з різними клубами. У складі Мілана він завоював Суперкубок Італії, а з Болоньєю — Кубок Італії.

Попри інтерес з боку клубів Серії А — Сассуоло та Фіорентини, а також Крістал Пелас і французького ЛОСКа, саме Панатінаїкос зумів переконати італійця.

Калабрія має сім матчів за національну збірну Італії та залишається одним із найвпізнаваніших флангових захисників свого покоління. Очікується, що найближчим часом трансфер буде офіційно оформлено.