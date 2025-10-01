Інше

Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Панамою.

Півзахисник юнацької збірної України U-20 Данило Кревсун прокоментував нічийний результат у матчі групового етапу ЧС-2025 проти Панами (1:1).

"Я вважаю, що в цьому матчі повинна була бути перемога. Але гра склалася не найкращим чином. Було багато необов'язкових втрат м'яча, багато сумбуру. Треба було в деяких моментах діяти спокійніше й реалізовувати наші шанси. Звичайно, ми всі засмучені, але попереду ще один поєдинок. Із завтрашнього дня сфокусуємося на ньому й будемо готуватися. Нічого страшного не сталося.

Із Південною Кореєю було важче, адже в другому таймі ця команда домінувала. А в матчі з Панамою ми частіше володіли м'ячем, боролися один в один по всьому полю. Треба було більше грати через фланги, але це не завжди вдавалося.

Щодо останнього поєдинку, то зараз немає сенсу підраховувати очки — треба просто виходити й перемагати", — наводить слова Кревсуна прес-служба УАФ.

Свій наступний матч Україна проведе проти Парагваю. Гра відбудеться 3 жовтня о 23:00.