Наставник відзначив недоліки в темпі, агресії та створенні моментів.

Головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко прокоментував результат матчу 2-го туру чемпіонату світу-2025 проти Панами, який завершився з рахунком 1:1.

За словами наставника, суперник грамотно підлаштувався під гру українців, нав’язавши їм сценарій, до якого ті не були повністю готові — особливо у першому таймі.

"Ми очікували більшої кількості створених моментів і ударів. Панама змусила нас грати через лівий фланг, а у другому таймі ще й часто зупиняла гру, збивала темп", — зауважив Михайленко.

Попри це, тренер відзначив, що команда зуміла не дати супернику створити багато шансів, але наголосив: юнакам не вистачило рішучості у завершальній третині поля.

Україна U-20 після двох турів має чотири очки. У наступному матчі "синьо-жовті" зіграють з Ганою.