Україна

Команда Дмитра Михайленка домінувала на полі, проте конвертувати повною мірою в голи цю перевагу нашим хлопцям не вдалося.

У другому турі чемпіонату світу U-20 в Чилі юнацька збірна України під керівництвом Дмитра Михайленка поділила очки з однолітками з Панами — 1:1.

"Синьо-жовті" знову швидко вийшли вперед: на 6-й хвилині Геннадій Синчук реалізував пенальті, призначений за фол проти Олександра Пищура (спочатку сам Пищур невдало виконав удар з 11 метрів, але суддя дозволив перебити).

Панамці зрівняли рахунок ще до перерви — Еррера ударом головою замкнув навіс Уолдера.

У другому таймі українці володіли ініціативою та створили кілька нагод, однак забити вдруге не змогли. У підсумку — нічия 1:1.

Після двох матчів у збірної України 4 очки. Наступний суперник — Парагвай, гра відбудеться 3 жовтня о 23:00 за київським часом.

Панама — Україна — 1:1 (1:1)

Голи: Еррера, 36 — Синчук, 6 (пен.)

Панама U-20: Берджесс, Арройо (к), Круг, Холл, Джонс, Е.Герберт, Дж.Герберт (Е.Гомес, 86), Уолтерс (Р.Гомес, 86), Райс, Еррера (Кураньї, 75), Уолдер (Москера, 68).

Україна U-20: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко (к), Киричок, Вернаттус (Дігтярь, 59), Синчук, Будко (Ващенко, 59), Кревсун, Деркач (Шах, 46), Караман (Шевченко, 87), Пищур (Пономаренко, 80).

Попереджені: Герберт (45+3) — Киричок (32), Вернаттус (51), Синчук (90+1).