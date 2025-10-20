Інше

36-річний тренер, який залишив Шеффілд Венсдей, веде перемовини з шотландським клубом.

Після катастрофічного старту сезону шотландський клуб Рейнджерс прийняв рішення про відставку головного тренера Рассела Мартіна. Клуб вже кілька днів веде переговори з низкою кандидатів, і все більше схиляється до призначення з Німеччини.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, німецький тренер Денні Рол близький до того, щоб стати новим менеджером Рейнджерс. 36‑річний фахівець наразі перебуває без роботи після свого відходу з Шеффілд Венсдей у липні. Саме в цьому клубі він працював самостійно раніше.

Плеттенберг зазначає, що клуб неодноразово пропонував Ролу угоду, проте минулого тижня тренер відхилив пропозицію через побоювання, що часу на підготовку до матчів буде замало. Проте, за словами джерела, Рейнджерс не послаблює позицій — контракт з Ролом має бути підписаний уже сьогодні.

У восьми турах шотландської Прем’єр-ліги Рейнджерс зміг набрати лише 9 очок, і наразі команда займає шосте місце — далеко від очікуваного лідерства.

Наступний поєдинок клуб зіграє в четвер — у Лізі Європи, на виїзді проти норвезького Бранна.