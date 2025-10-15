Інше

Після відмови Стівена Джеррарда шотландський клуб веде переговори з колишнім наставником Манчестер Юнайтед і Бешикташа.

Екстренер Бешикташа та Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер може очолити шотландський Рейнджерс, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Після того як Стівен Джеррард відмовився повертатися на посаду наставника Рейнджерс, клуб розпочав пошук нового тренера. За даними The Sun, Сульшер став одним із головних кандидатів на цю вакансію після звільнення Рассела Мартіна.

Крім Сульшера, Рейнджерс вів переговори з колишнім тренером Майнца і Уніона Берлін Бо Свенссоном, який відмовився чекати остаточного рішення клубу.

Сульшер залишив Бешикташ у серпні 2025 року після вильоту команди з Ліги конференцій. Його можливе призначення в Рейнджерс поки не підтверджене офіційно, але про переговори натякнув його колишній партнер по Манчестер Юнайтед Пол Скоулз.