Інше

Данді Юнайтед завдяки надійній грі свого воротаря забирає очки у гранда Шотландії.

У матчі 8-го туру шотландського Прем'єршипу Рейнджерс на власному полі розписали бойову нічию з Данді Юнайтед — 2:2.

Поєдинок у Глазго розпочався для господарів оптимістично: Осгор відкрив рахунок на 25-й хвилині. Втім, гості зуміли не лише відігратись, а й вийти вперед — спочатку Трапановський зрівняв на 66-й, а згодом Сіббальд на 75-й хвилині вивів Данді Юнайтед уперед.

На останніх хвилинах поєдинку капітан "джерс" Джеймс Таверньє врятував свою команду від домашньої поразки, встановивши фінальний рахунок — 2:2.

Команда українського воротаря Євгенія Кучеренка, який провів повний матч за Данді Юнайтед, змогла відібрати очки у фаворита й залишити Глазго з гідним результатом.

Рейнджерс – Данді Юнайтед 2:2

Голи: Осгор, 25, Таверньє, 87 – Трапановський, 66, Сіббальд, 75