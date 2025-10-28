Інше

До списку претендентів увійшли 26 футболістів.

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на потрапляння до символічної збірної 2025 року за версією FIFPro.

До списку претендентів потрапили 26 футболістів.

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Тібо Куртуа (Реал), Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті).

Захисники: Трент Александер-Арнольд (Реал), Пау Кубарсі (Барселона), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Ашраф Хакімі (ПСЖ), Маркіньйос (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ), Вільям Саліба (Арсенал).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Реал), Кевін де Брюйне (Наполі), Лука Модрич (Мілан), Жоау Невеш (ПСЖ), Коул Палмер (Челсі), Педрі (Барселона), Федеріко Вальверде (Реал), Вітінья (ПСЖ).

Нападники: Усман Дембеле (ПСЖ), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (Реал), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Рафінья (Барселона), Кріштіану Роналду (Ан-Наср), Мохамед Салах (Ліверпуль), Ламін Ямаль (Барселона).

Понад 20 тисяч футболістів проголосували за команду року, до якої увійдуть 11 гравців, які набрали найбільшу кількість голосів на своїх позиціях.

Склад символічної збірної буде оголошено 3 листопада.

Раніше повідомлялося, що Роналду забив 950 гол у кар’єрі.