У збірній 11 представників різних клубів.
Фермін Лопес, Getty Images
23 жовтня 2025, 18:25
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив символічну збірну Ліги чемпіонів за підсумками третього туру основного етапу турніру.
У збірну тижня потрапило 11 представників різних клубів, що трапилося втретє поспіль.
Символічна збірна туру: Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем) — Нуну Мендеш (ПСЖ), Габріел Манальяес (Арсенал), Віджил ван Дейк (Ліверпуль), Дензел Думфріс (Інтер) — Фермін Лопес (Барселона), Фелікс Нмеча (Боруссія Д), Леннарт Карл (Баварія) — Ентоні Гордон (Ньюкасл), Денніс Ман (ПСВ), Горка Гурусета (Атлетік).
Нагадаємо, найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів було визнано півзахисника Барселони Ферміна Лопеса.