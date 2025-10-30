Інше

Капітан Інтер Маямі заявив, що команда засвоїла урок поразки у плей-оф 2024 року.

Ліонель Мессі заявив, що команда використала шокуючу поразку в першому раунді плей-оф МЛС 2024 року проти Атланти Юнайтед як мотивацію для підготовки до нового сезону.

​Минулий сезон завершився для Інтер Маямі на суперечливій ноті. Команда встановила рекорд ліги, набравши 74 очки, та виграла Supporters' Shield, а сам Мессі отримав нагороду MVP сезону. Однак їхні сподівання на чемпіонство були несподівано обірвані Атлантою. ​

Виступаючи на церемонії нагородження, Мессі визнав, що волів би отримати нагороду за інших обставин — готуючись до фіналу Кубка МЛС.

​"Я хотів би отримувати цю нагороду в іншій ситуації, маючи можливість зіграти у фіналі, — сказав аргентинець. — "Але в цьому і полягає суть футболу — долати себе щодня".

Мессі наголосив, що мрія про чемпіонство нікуди не зникла, і поразка лише загартувала команду.

​"Ми мали велику мрію стати чемпіонами МЛС минулого року. Цього не сталося, але цього року ми повернулись сильнішими, щоб спробувати знову — пообіцяв восьмиразовий володар Золотого м'яча.