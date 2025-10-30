Капітан Інтер Маямі заявив, що команда засвоїла урок поразки у плей-оф 2024 року.
Ліонель Мессі, Getty Images
30 жовтня 2025, 12:30
Ліонель Мессі заявив, що команда використала шокуючу поразку в першому раунді плей-оф МЛС 2024 року проти Атланти Юнайтед як мотивацію для підготовки до нового сезону.
Минулий сезон завершився для Інтер Маямі на суперечливій ноті. Команда встановила рекорд ліги, набравши 74 очки, та виграла Supporters' Shield, а сам Мессі отримав нагороду MVP сезону. Однак їхні сподівання на чемпіонство були несподівано обірвані Атлантою.
Виступаючи на церемонії нагородження, Мессі визнав, що волів би отримати нагороду за інших обставин — готуючись до фіналу Кубка МЛС.
"Я хотів би отримувати цю нагороду в іншій ситуації, маючи можливість зіграти у фіналі, — сказав аргентинець. — "Але в цьому і полягає суть футболу — долати себе щодня".
Мессі наголосив, що мрія про чемпіонство нікуди не зникла, і поразка лише загартувала команду.
"Ми мали велику мрію стати чемпіонами МЛС минулого року. Цього не сталося, але цього року ми повернулись сильнішими, щоб спробувати знову — пообіцяв восьмиразовий володар Золотого м'яча.