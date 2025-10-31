Інше

Старший син легендарного португальця вийшов на поле в матчі Кубка федерацій проти Туреччини.

Старший син Кріштіану Роналду, Кріштіану Роналду-молодший, провів свій перший матч за збірну Португалії U-16. Поєдинок відбувся в четвер проти господарів турніру, збірної Туреччини, і завершився перемогою португальців з рахунком 2:0.

Роналду-молодший вийшов на поле в компенсований час, коли рахунок уже був на користь його команди після голів Самуеля Тавареша зі Спортінга та Рафаела Кабрала з Браги.

16-річний нападник виступає в академії Ан-Насра із Саудівської Аравії, де грає його батько. Матч проти Туреччини став першим із трьох у рамках Кубка федерацій: у суботу португальці зустрінуться з Уельсом, а турнір завершать у понеділок поєдинком проти Англії.

Раніше цього року Роналду-молодший вже дебютував і забивав за збірну Португалії U-15.