Інше

Господарі здолали принципового суперника з рахунком 3:1 після додаткового часу і у фіналі зустрінуться з Сент-Мірреном.

Селтік переміг Рейнджерс із рахунком 3:1 у півфіналі Кубка шотландської ліги, забезпечивши собі місце у фіналі турніру.

Кельти відкрили рахунок на 25-й хвилині — відзначився Джонні Кенні. А вже на 38-й хвилині становище Рейнджерса ускладнилося: Тіло Осгор отримав пряму червону картку.

Попри гру в меншості, Рейнджерс зумів повернути інтригу — на 81-й хвилині Джеймс Таверньє реалізував пенальті, і матч перейшов у додатковий час.

В екстра-таймах Селтік був сильнішим: спочатку Каллум Макгрегор знову вивів команду вперед, а крапку в поєдинку поставив 19-річний Каллум Османд — 3:1.

Селтік – Рейнджерс – 3:1 д.ч.

Голи: Кенні, 25, Макгрегор, 93, Османд, 109 – Таверньє, 81, пен.

Вилучення: Осгор, 38

Нагадаємо, що обидва клуби нещодавно змінили головних тренерів. Тимчасовим наставником Селтіка став Мартін О’Ніл, який замінив Брендана Роджерса, а Рейнджерс очолив Денні Рель після відставки Расселла Мартіна.

У фіналі Кубка шотландської ліги Селтік зіграє проти Сент-Міррена 14 грудня.

Уже 6 листопада обидва гранди продовжать свої виступи в Лізі Європи: Селтік зустрінеться на виїзді з Мітьюлландом, а Рейнджерс прийме Рому Артема Довбика.