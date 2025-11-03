Інше

Капітан Інтер Маямі розповів, що мотивує його залишатися у футболі на найвищому рівні у 38 років.

Ліонель Мессі поділився думками про те, що допомагає йому підтримувати мотивацію і пристрасть до футболу, попри вік. Капітан Інтер Маямі, якому нещодавно виповнилося 38 років, зізнався, що любов до гри залишається головною рушійною силою його кар’єри.

"Мені подобається змагатися, мені подобається грати. Це те, що я люблю з дитинства, і я все ще отримую задоволення від гри, як усе життя. Я, як і раніше, відчуваю ту ж пристрасть — хочу брати участь, допомагати команді, грати на максимум. Щоразу, коли виходжу на поле, хочу виграти. Я конкурент, намагаюся передати це почуття партнерам і продовжуватиму, поки почуваюся добре і здатний фізично", — розповів Мессі.

Ми брали участь у всіх турнірах і доходили до кінця у кожному. З одного боку, це чудово, але з іншого — величезне фізичне та ментальне виснаження, постійні перельоти. Але я почуваюся добре, і попереду лишився останній крок", — зазначив легендарний форвард.

Нагадаємо, гол Мессі не допоміг Інтер Маямі вдруге здолати Нешвілл в плей-оф МЛС.