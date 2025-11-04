Інше

Девід Бекхем був офіційно посвячений у лицарі королем Чарльзом III у Віндзорському замку

Легенда Манчестер Юнайтед та збірної Англії Девід Бекхем отримав довгоочікуване лицарське звання. Церемонія посвяти відбулася у Віндзорському замку, де 50-річний Бекхем отримав почесний титул Сер з рук короля Чарльза III.

​Як повідомляє Goal, ця нагорода, якої чекали роками, була присуджена за видатні заслуги Бекхема у спорті, а також за його масштабну благодійну діяльність. ​Бекхем, який був одягнений у сірий костюм-трійку, був помітно зворушений під час церемонії.

Його супроводжувала дружина Вікторія, яка тепер може носити титул леді Вікторія.

"Це неймовірно гордий день для нас як для родини" — сказав сер Девід після нагородження.

"Я виріс в Іст-Енді в Лондоні у дуже скромній родині, і моєю мрією завжди було стати професійним футболістом, грати за Манчестер Юнайтед та за свою країну. Все інше, що з цим прийшло, було неймовірним".

​Окрім блискучої футбольної кар'єри, Бекхем був відзначений за свою багаторічну гуманітарну роботу, зокрема як посол доброї волі ЮНІСЕФ, з яким він співпрацює з 2005 року. Він також відіграв ключову роль у заявці Лондона на проведення Олімпійських ігор 2012 року.