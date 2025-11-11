Інше

Футболісти Атлетіко не отримали щеплення від жовтої лихоманки, яке необхідне для в’їзду до Анголи.

Троє футболістів, викликаних до збірної Аргентини, не зможуть зіграти у товариському матчі проти Анголи, що відбудеться 14 листопада в Луанді. Йдеться про представників мадридського Атлетіко: Хуліана Альвареса, Джуліано Сімеоне та Науеля Моліну.

Гравці не встигли оформити необхідні медичні документи, зокрема вакцинацію від жовтої лихоманки, яка є обов’язковою для в’їзду в цю африканську країну.

Аргентина завершила відбір до ЧС-2026 на першому місці в зоні Південної Америки, набравши 38 очок та випередивши Еквадор на дев’ять балів.

Раніше стало відомо, що Ангола витратить 12 мільйонів євро, щоб зіграти товариський матч з Аргентиною.