Це буде перший із двох товариських матчів "селасео" в Європі — наступний проти Тунісу відбудеться у Ліллі.

Лондонський Арсенал оголосив, що збірна Бразилії зустрінеться із Сенегалом у товариському матчі на стадіоні Емірейтс у суботу, 15 листопада. Це буде перший із двох листопадових товариських матчів "селесао" в Європі перед поєдинком проти Тунісу, який відбудеться у французькому Ліллі у вівторок, 18 листопада.

N5 to host international football again 🌍



Brazil will take on Senegal at Emirates Stadium on Saturday 15 November — Arsenal (@Arsenal) October 16, 2025

Сенегал — одна з небагатьох команд, яка ніколи не програвала Бразилії, маючи на своєму рахунку по одному результату “нічия” та “перемога” у попередніх зустрічах. Востаннє команди зустрічалися у 2023 році в Лісабоні, коли дубль Садіо Мане допоміг сенегальцям здобути історичну перемогу.

Бразилія вже неодноразово грала на Емірейтс. Під час останнього візиту в 2018 році Неймар приніс перемогу Бразилії над Уругваєм із рахунком 1:0.