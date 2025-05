Капітана та нападника Аль-Іттіхада Каріма Бензема визнано найкращим гравцем минулого сезону в саудівській Про-лізі. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого сезону 37-річний француз провів 29 матчів, у яких забив 21 гол та віддав дев'ять гольових передач.

Найкращим тренером став наставник Аль-Іттіхада Лоран Блан, який привів клуб до чемпіонського титулу, випередивши Аль-Хіляль на вісім очок.

Під його керівництвом Аль-Іттіхад провів 34 матчі, з яких 26 перемог, п'ять нічиїх та три поразки.

Найкращим саудівським гравцем був визнаний вінгер Аль-Хіляля Салем Ав-Давсарі, на рахунку якого 32 матчі, 15 голів та 15 асистів.

Нагорода найкращому молодому гравцю дісталася півзахиснику Аль-Шабаба Мусабу аль-Джуваїру, який був орендований у Аль-Хіляля. На рахунку 21-річного саудівця 31 матч, п'ять голів та десять асистів.

Найкращим воротарем сезону став голкіпер Аль-Кадісії Кун Кастельс. У нинішній кампанії 32-річний бельгієць відіграв 33 матчі, з яких 14 на нуль за 30 пропущених м'ячів.

