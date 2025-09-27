Португалія

У Трубіна та Судакова може з'явитися зірковий партнер в команді.

Бензема та Моурінью в Реалі, getty images

Лісабонська Бенфіка може підписати контракт з володарем Золотого м'яча Карімом Бензема, який зараз виступає за саудівський Аль-Іттіхад. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, кілька днів тому головний тренер "орлів" Жозе Моурінью зателефонував своєму колишньому гравцю, щоб висловити свою зацікавленість у французькому нападнику.

Зазначається, що слова португальського фахівця змусили Бензема замислитися про повернення до європейського футболу. Перехід може відбутися вже в січневе трансферне вікно.

Нагадаємо, що 37-річний француз виступав під керівництвом Моурінью в мадридському Реалі з 2010 по 2013 рр.

Чинна трудова угода форварда з саудівським клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у сім мільйонів євро.

Цього сезону Карім Бензема відіграв за Аль-Іттіхад три матчі та забив три голи.