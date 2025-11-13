Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Результати матчів кваліфікації до ЧС-2026 у групі К.

У четвер, 13 листопада, відбулися два матчі кваліфікаційної групи K відбору до чемпіонату світу 2026.

Англія на Вемблі впевнено перемогла Сербію з рахунком 2:0. Голи для господарів оформили вінгери Букайо Сака та Еберечі Езе.

Через поразку від англійців та успіх албанців Сербія офіційно втратила шанс вийти на ЧС-2026.

Англія – Сербія 2:0

Голи: Сака, 28, Езе, 90

Англія: Пікфорд — О'Райлі, Конса, Стоунз, Джеймс — Райс (Гендерсон, 65), Андерсон (Вортон, 85) — Рашфорд (Езе, 65), Роджерс (Беллінгем, 65), Сака — Кейн (Фоден, 65)

Сербія: Райкович — Терзич (Радонич, 77), Павлович, Міленкович, Мімович — Костич, Лукич (Груїч, 77), Гудель (Самарджич, 69), Ілич (Станкович, 39), Живкович (Йович, 77) — Влахович

Попередження: Костич, 85

У паралельному поєдинку Албанія здобула непросту виїзну перемогу над Андоррою — 1:0, а вирішальний удар на свій рахунок записав Крістьян Асллані.

Албанія побореться за місце на мундіалі у стикових матчах.

Андорра - Албанія 0:1

Гол: Асллані, 67



Андорра: Руїс – Фонт, Льйовера, Олівейра, Сан-Ніколас (Ремолінс, 86) – Тапія, Бабот (Сілва, 86), Іскʼєрдо (Тейшейра, 69), Сервос – Росас (Куку, 69), Лопес (Морено, 86)



Албанія: Стракоша – Мітай, Аєті, Дьїмсіті, Хюсай – Лачі (Байрамі, 60), Асллані, Шеху – Ходжа, Манай (Туці, 77), Броя (Узуні, 59)



Попередження: Іскʼєрдо, 39, Тапія, 75, Лопес, 81 – Аєті, 55, Байрамі, 82