Команда Емерса Фае зустрінеться у наступному раунді плей-оф зі збірною Єгипту.

Збірна Кот-д'Івуару без особливих проблем подолала Буркіна-Фасо в матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй, здобувши переконливу перемогу з рахунком 3:0.

Головним героєм зустрічі став Амад Діалло, який оформив гол і результативну передачу ще до перерви.

Вже на 20-й хвилині Амад відкрив рахунок, холоднокровно завершивши атаку івуарійців точним ударом з близької дистанції. Команда Емерса Фае продовжувала домінувати, а на 32-й хвилині перевага стала подвоєною — Ян Діоманде відзначився після зручного пасу від того ж Амада.

Буркіна-Фасо намагалася відповісти активністю у другому таймі та навіть влучила у штангу, однак оборона Кот-д'Івуару діяла надійно. Остаточно зняв питання про переможця Базумана Туре, який на 87-й хвилині реалізував швидку контратаку й встановив остаточний рахунок.

У підсумку Кот-д'Івуар впевнено крокує до чвертьфіналу турніру, де на нього чекає протистояння зі збірною Єгипту.

Голи: Амад Діалло, 20, Ян Діоманде, 32, Б. Туре, 87