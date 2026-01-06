Команда Емерса Фае зустрінеться у наступному раунді плей-оф зі збірною Єгипту.
06 січня 2026, 23:03
Збірна Кот-д'Івуару без особливих проблем подолала Буркіна-Фасо в матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй, здобувши переконливу перемогу з рахунком 3:0.
Головним героєм зустрічі став Амад Діалло, який оформив гол і результативну передачу ще до перерви.
Вже на 20-й хвилині Амад відкрив рахунок, холоднокровно завершивши атаку івуарійців точним ударом з близької дистанції. Команда Емерса Фае продовжувала домінувати, а на 32-й хвилині перевага стала подвоєною — Ян Діоманде відзначився після зручного пасу від того ж Амада.
Буркіна-Фасо намагалася відповісти активністю у другому таймі та навіть влучила у штангу, однак оборона Кот-д'Івуару діяла надійно. Остаточно зняв питання про переможця Базумана Туре, який на 87-й хвилині реалізував швидку контратаку й встановив остаточний рахунок.
У підсумку Кот-д'Івуар впевнено крокує до чвертьфіналу турніру, де на нього чекає протистояння зі збірною Єгипту.
*Кот-д'Івуар — Буркіна-Фасо 2:0
Голи: Амад Діалло, 20, Ян Діоманде, 32, Б. Туре, 87