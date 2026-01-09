Інше

Єгиптяни прагнуть завоювати титул.

Лідер збірної Єгипту Мохамед Салах висловився напередодні матчу 1/4 фіналу Кубка африканських націй з національною командою Кот-дʼІвуара.

«Я не думаю, що ми є фаворитами. У нас багато молодих гравців, більшість із яких грають у Єгипті. Ми просто боремося за свою країну, а потім побачимо, як далеко це може нас завести.

Тут кожен хоче проявити себе з найкращого боку… В Африці більше нема легких матчів. Команди дуже близькі за рівнем.

Я сказав хлопцям з команди: ми більше не бачимо, щоб команди програвали 0:4 або 0:5, а це багато про що говорить», – зазначив Салах.

Матч між збірними Єгипту та Кот-дʼІвуара відбудеться завтра, о 21:00 за київським часом.