Єгиптяни прагнуть завоювати титул.
Мо Салах, Getty images
09 січня 2026, 16:52
Лідер збірної Єгипту Мохамед Салах висловився напередодні матчу 1/4 фіналу Кубка африканських націй з національною командою Кот-дʼІвуара.
«Я не думаю, що ми є фаворитами. У нас багато молодих гравців, більшість із яких грають у Єгипті. Ми просто боремося за свою країну, а потім побачимо, як далеко це може нас завести.
Тут кожен хоче проявити себе з найкращого боку… В Африці більше нема легких матчів. Команди дуже близькі за рівнем.
Я сказав хлопцям з команди: ми більше не бачимо, щоб команди програвали 0:4 або 0:5, а це багато про що говорить», – зазначив Салах.
Матч між збірними Єгипту та Кот-дʼІвуара відбудеться завтра, о 21:00 за київським часом.