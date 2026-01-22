Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 січня 2026 року.

Завершилася 1428 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- У столиці України наразі продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до "жорстких, але прогнозованих графіків". Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що на такий режим Київ може вийти вже найближчими днями.

- Колишній тимчасовий виконувач обов’язків та член правління Укренерго Олексій Брехт загинув під час виконання професійних обов’язків. За даними ЗМІ, смерть настала від ураження струмом на одній із підстанцій Укренерго.

- Президент США Дональд Трамп заявив, що після дуже продуктивної зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте вдалось сформувати рамки майбутньої угоди щодо Гренландії. За його словами, у разі реалізації цієї угоди, вона буде чудовою для США та всіх країн НАТО. На тлі цієї домовленості Трамп також заявив, що не буде вводити мита проти восьми країн ЄС, які мали набути чинності 1 лютого.

- До України з Польщі їде партія з 400 генераторів різних типів. Установки призначені для мешканців столиці та Київської області. Про це повідомили повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукашевич.

- У Запоріжжі затримали чоловіка, який, за даними слідства, намагався вбити українського військового на замовлення ФСБ росії. Про це повідомили СБУ та Нацполіція.

- Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. За словами адвоката Олександра Лисака, Труханову змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання та зняли електронний браслет.

Підбірка новин: Суспільне

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 140 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 49 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 102 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 4455 дронів-камікадзе та здійснили 2864 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Дворічанського та у бік Ізбицького, Графського, Круглого, Кутьківки. На Куп’янському напрямку агресор вісім разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Курилівка, Богуславка.

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Лиману й Новосергіївки.

Два ворожі штурми відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили атаку противника у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку десять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Костянтинівки й Іванопілля.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Сергіївки й Новопідгороднього. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 79 окупантів, з яких 45 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної техніки, чотири квадроцикли, 58 безпілотних літальних апаратів, засіб РЕБ, чотири антени противника. Також наші захисники уразили артилерійську систему, радіолокаційну станцію, сім одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Нового Запоріжжя. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Великомихайлівка й Тернувате.

На Гуляйпільському напрямку ворог 31 раз атакував позиції наших оборонців у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук, Варварівки й Святопетрівки, наразі два боєзіткнення тривають. Авіаударів КАБами зазнали Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано. Авіаударів зазнали населені пункти Юльївка й Розумівка.

На Придніпровському напрямку загарбники двічі безрезультатно намагалися покращити своє положення.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!