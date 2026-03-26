Інше

Легендарний німецький нападник з іронією відкинув ідею свого тимчасового повернення до Бундестім на тлі кадрових проблем у команді Нагельсманна.

Колишній гравець збірної Німеччини Томас Мюллер вкотре продемонстрував своє фірмове почуття гумору, коментуючи запитання про можливе повернення до національної команди.

Через травми кількох гравців атаки журналісти поцікавилися, чи не планує 36-річний ветеран знову одягнути футболку Бундестім, щоб допомогти збірній. Мюллер із посмішкою зазначив, що на всяк випадок захопив із собою бутси, але одразу ж серйозно додав, що шанси на його повернення абсолютно нульові.

"Ну, якщо Юліан мені подзвонить, значить, у нього не всі вдома. Тоді у нього дійсно серйозні проблеми. Він просто не може мене викликати. Скільки гравців має вибути для цього? Близько 15 нападників?", — пожартував Мюллер.

Нагадаємо, що Томас Мюллер офіційно завершив кар'єру в національній збірній після вильоту від Іспанії у чвертьфіналі домашнього Євро-2024. Загалом він провів за Німеччину 131 матч (третій показник в історії команди), відзначившись 45 голами та 41 результативною передачею. Головним тріумфом у його міжнародній кар'єрі залишається перемога на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії.