Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 березня 2026 року.

Завершилася 1491 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Міністерство оборони готує зміни в процесі мобілізації, рішення щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби й грошового забезпечення. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів на ключових напрямках фронту. Вони обговорили реальну ситуацію на фронті й зафіксували проблемні питання.

- Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс перервав візит до України у зв’язку з інцидентом з дроном, який залетів на територію країни з росії. Пізніше президент країни Едгарс Рінкевичс заявив, що безпілотник, який залетів з росії до країни й потім розбився, був українським. Цивільне населення не постраждало, пошкоджень цивільній інфраструктурі не завдано.

- У партії Слуга народу заперечують заяви про кризу в парламенті й наголошують, що депутатів вистачає для голосування за документи. Там зазначають, що деякі документи під час голосування 25 березня набирали до 308 голосів парламентарів.

- Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters, що США нададуть Україні гарантії безпеки, необхідні для укладення мирної угоди, лише якщо Київ погодиться віддати увесь Донбас росії. Він пояснив, що росія продовжує вимагати в України вийти з Донбасу та не погоджується на припинення вогню по лінії бойового зіткнення, очікуючи, що США втратять інтерес до переговорів і вийдуть з них.

- Верховна Рада ухвалила законопроєкт про звільнення власників зруйнованого чи пошкодженого житла, у якому неможливо жити, від сплати низки житлово-комунальних послуг.

- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що поступово зупинить постачання газу до України, доки Україна не надасть нафту. Про це він повідомив у соцмережах.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 140 бойових зіткнень. Українські захисники завдають противнику постійного вогневого ураження, знищуючи особовий склад і виснажуючи його бойовий потенціал. На визначених напрямках проводять активні дії. Противник завдав 49 авіаційних ударів – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5989 дронів–камікадзе та здійснив 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. На напрямку зафіксовано два боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах населеного пункту Стариця та у бік Зибиного, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Піщаного та у бік Нової Кругляківки. Боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в сторону Дробишевого, Лиману та в районі населеного пункту Копанки.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. Дві атаки тривають.

На Краматорському напрямку агресор один раз намагався покращити своє положення, атакуючи в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка та в бік Іллінівки, Торецького. Одна атака триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове та в сторону Гришиного, Шевченка. Одна штурмова дія триває За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 118 окупантів та 33 – поранено; знищено 14 одиниць автомобільного транспорту та три укриття окупантів; пошкоджено 38 укриттів, пункт управління БпЛА, 2 ББМ та шість одиниць автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 212 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі атакували в районах населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 16 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка та в бік Залізничного. Дві штурмові дії продовжуються.

На Оріхівському напрямку ворог атакував в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві штурмові дії – в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий. Одна атака триває.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Детально працюємо з нашими надійними партнерами у Європі для масштабування спільних проєктів із виробництва зброї, передусім дронів. Вдячний кожній країні та кожному лідеру, які вже з нами. Будуть і ще нові домовленості – готуємо їх.

І, звісно, – вдячність нашим воїнам. Наші позиції на фронті, наші позиції у вітчизняному виробництві, наша сила тут, удома, – саме це дозволяє Україні привертати глобальну увагу. Без глобальної уваги майже неможливо вистояти в такій війні. А без сильного захисту світ не помічає народи, які б’ються за свободу.

Саме тому наша сміливість і наша сила – це найголовніший український актив. Захищаємо нашу державу. Захищаємо нашу незалежність. Досягаємо результатів для України. Слава Україні!".

