Гравець житомирського Полісся не зможе допомогти національній команді у найближчому матчі проти Албанії

Збірна України зазнала кадрової втрати напередодні важливого протистояння з національною командою Албанії. Розташування синьо-жовтих був змушений покинути півзахисник житомирського Полісся Борис Крушинський.

Причиною такого рішення стало ушкодження, яке футболіст отримав ще під час підготовки до попереднього поєдинку проти збірної Швеції. Травма виявилася достатньо серйозною, щоб унеможливити його участь у наступній грі.

Медичний штаб збірної провів додаткове обстеження стану гравця, за підсумками якого стало остаточно зрозуміло, що Крушинський не встигне відновитися до матчу з албанцями. Відтак, Борис достроково завершив цей збір із національною командою та вирушає назад у розташування свого клубу для подальшого лікування та реабілітації.

Нагадаємо, Україна у вівторок проведе товариський поєдинок проти збірної Албанії. Стартовий свисток о 21:45