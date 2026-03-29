Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер шотландців знайшов приводи для оптимізму в мінімальному програші, проте залишився розчарованим поведінкою домашніх вболівальників.

Підготовка збірної Шотландії до довгоочікуваного Чемпіонату світу розпочалася з домашньої поразки від збірної Японії з рахунком 0:1. У своєму першому матчі після історичної листопадової перемоги над Данією, яка вивела команду на Мундіаль вперше за 27 років, шотландці виглядали конкурентоспроможними, але пропустили пізній гол від Дзуньї Іто.

Після фінального свистка на стадіоні Гемпден Парк частина вболівальників освистала власну команду. Головний тренер Стів Кларк зробив особливий акцент на цьому епізоді, висловивши своє розчарування реакцією фанатів.

"Так, цей свист був несподіванкою. Це стало розчаруванням. Але це просто сучасні реалії. Здається, що якщо ти програєш гру, тебе обов'язково освистують, і тобі просто доводиться з цим змиритися", — відверто зізнався Кларк.

Незважаючи на негативний результат та реакцію трибун, наставник збірної побачив достатньо приводів для оптимізму. За словами Стівен, гра загалом йшла до нульової нічиєї, а фатальної помилки команда припустилася лише через надмірне бажання вирвати перемогу наприкінці.

Окремої похвали від головного тренера удостоївся форвард Мідлсбро Томмі Конвей, який проводив лише свій другий матч у стартовому складі збірної:

"Томмі дуже добре виступив на лівому фланзі. Мені також сподобався наш півзахист, він був сильним. Я вважаю, що ми добре захищалися проти дуже сильної команди, яка чудово володіє м'ячем. З цього виступу можна винести багато корисного", — зазначив тренер.

Кларк також визнав, що команді потрібно працювати над атакувальними діями, стаючи більш прогресивними на чужій половині поля.

Наразі шотландці готуються до літнього Чемпіонату світу, де вони зіграють у групі C разом із Гаїті, Марокко та Бразилією. Наступну перевірку сил підопічні Стіва Кларка пройдуть уже у вівторок у товариському матчі проти збірної Кот-д'Івуару, після чого 30 травня зустрінуться з Кюрасао.