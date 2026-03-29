Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Орендований у Реала бразильський вундеркінд зізнався, що ще нещодавно не вірив у можливість потрапити до заявки збірної, але успішні виступи у Франції змінили ситуацію.

18-річний нападник Ендрік, який належить мадридському Реалу, а нині виступає на правах оренди за французький Ліон, відверто розповів про свої надії зіграти за збірну Бразилії на Чемпіонаті світу 2026 року. Завдяки відмінній формі на клубному рівні, юного таланта знову викликали до лав національної команди.

Перехід Ендріка до Реала супроводжувався великим ажіотажем, проте шалена конкуренція на Сантьяго Бернабеу обмежила його ігровий час. Щоб продовжити розвиватися та привернути увагу тренерського штабу збірної, взимку бразилець прийняв зріле рішення відправитися в оренду до Ліона.

У Лізі 1 він швидко адаптувався до силового футболу, продемонструвавши свої головні козирі — вибухову швидкість та клінічну реалізацію. Вже у перших 9 матчах чемпіонату Франції форвард відзначився 7 результативними діями.

В інтерв'ю виданню FourFourTwo Ендрік поділився своїми емоціями щодо повернення до збірної та мрії про Мундіаль:

"Я не очікував такого потужного старту в Ліоні, але Бог зробив неможливе. Ще зовсім недавно я не вірив, що зможу поїхати на Чемпіонат світу, але з Богом усе можливо. Я ні в чому не сумніваюся — просто буду робити свою справу і жити день за днем.

Я живу сьогоденням. Мені потрібно добре тренуватися в Ліоні, дотримуватися фітнес-програми, залишатися здоровим і показувати результат у матчах. Якщо на те буде Божа воля, у червні я буду на Чемпіонаті світу", — заявив гравець.

Пробитися до основного складу збірної Бразилії — завдання не з легких, адже в атаці зібрані такі зірки як Вінісіус Жуніор та Рафінья. Проте тактична універсальність Ендріка, здатного зіграти як у центрі нападу, так і на флангах, може стати безцінним активом для команди.

Наразі фокус Ендріка зосереджений на допомозі Ліону у досягненні внутрішніх цілей та збереженні свого місця в планах тренерського штабу збірної Бразилії. Юний нападник сподівається отримати ігрові хвилини вже у найближчому товариському матчі проти збірної Хорватії, який відбудеться у вівторок.