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Тухель розкритикував гру англійців у матчі перед чемпіонатом світу.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував мінімальну перемогу своїх підопічних у товариському матчі проти Нової Зеландії (1:0).

"У першому таймі ми були не на своїх позиціях, і гра була надто імпровізованою. Це сповільнило нашу гру і ускладнило контрпресинг, тому що ми не перебували в тих позиціях, у яких хотіли б опинитися, коли починали атакувати.

Ми робили навіси, багато ударів з далекої відстані, які зазвичай не в нашому стилі гри. Ми робили багато довгих передач. Це не входило до програми тренувань останніх чотирьох днів.

Багато наших гравців востаннє грали разом у листопаді. У нас було всього чотири спільних тренування, і ми повністю перемішали склад, так що раніше ми ніколи не грали в таких комбінаціях, щоб дати кожному 45 хвилин ігрового часу", — наводить слова Тухеля ESPN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Нова Зеландія.