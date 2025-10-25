Про УЄФА в руках Чеферіна так само можна сказати.
Мішель Платіні, getty images
25 жовтня 2025, 13:49
Колишній президент УЄФА Мішель Платіні висловився про ФІФА. Слова легенди французького футболу наводить Il Dubbio.
"ФІФА справжня мафія, якщо все знаходиться в руках тих самих людей. Вони вирішили знищити мене. Однак у них це не вийшло. Футбол не належить ФІФА чи УЄФА: він належить людям", – заявив Платіні.
Нагадаємо, що Платіні обіймав посаду голови УЄФА з 2007 по 2015 рік, поки Комітет ФІФА з етики не усунув його на вісім років від футбольної діяльності. Це рішення було ухвалено після звинувачення француза у корупції.
У 2022 році Платіні був виправданий швейцарським судом за звинуваченнями в шахрайстві та недобросовісному менеджменті.