Лига чемпионов

Football.ua представляет анонс поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Генком и Шахтером.

Донецкий Шахтер начинает свой путь к групповому этапу Лиги чемпионов и первым соперником в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов станет бельгийский Генк.

Генк – Шахтер

Вторник, 3 августа, 21:00. Луминус Арена, Генк. Тасос Сидиропулос (Греция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Донецкий Шахтер уже отвык участвовать в квалификациях перед групповым этапом Лиги чемпионов. "Горняки" длительное время попадали сразу в группу, благодаря первому месту в чемпионате. Правда, в прошлом году чемпионом стало киевское Динамо и уже теперь "оранжево-черным" придется хорошенько постараться, чтобы стать второй командой от Украины в самом престижном евротурнире.

Первым барьером на пути к Лиге чемпионов для Шахтера станет бельгийский Генк. В последние годы украинским клубам довольно часто при жеребьевке выпадали клубы из Бельгии. Киевское Динамо дважды встречалось с Брюгге, также было противостояние с Гентом. Против того же Гента не так давно в групповом этапе Лиги Европы играла и Александрия.

Шахтер же в последний раз с клубами из Бельгии встречался в сезоне 2015/16. На стадии группового этапа Лиги Европы донецкая команды играла против Гента, а в 1/8 финала получила в соперники Андерлехт. Также Шахтер множество раз в своей истории играл с Брюгге, а вот с Генком встретится впервые. Сам же Генк лишь единожды пересекался с командами из Украины. Соперником было киевское Динамо. У бельгийцев от тех противостояний остались хорошие воспоминания. В групповом этапе Лиги Европы в сезоне 2013/14 Генк дважды обыграл Динамо (1:0 и 3:1).

Вернемся к делам насущным. Генк крайне неудачно стартовал в текущем сезоне. Команда проиграла матч за Суперкубок Бельгии Брюгге со счетом 2:3. В двух турах чемпионата Генк набрал всего одно очко, случилось это в первом туре в матче против Стандарда (1:1). Во втором туре соперник Шахтера в результативном матче уступил Остенде со счетом 3:4. Даже по этим результатам можно понять, что в матчах Генка всегда много голов. Многие эксперты сейчас отмечают, что нынешний Генк очень разбалансирован. Эта команда имеет очень хороших исполнителей в атаке и достаточно посредственных в обороне. Главной ударной силой наших соперников является нигерийский форвард Пол Онуачу, который проводит уже свой третий сезон в Генке. Этот нападающий в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, в котором забил 33 гола.

Нынешний Шахтер выглядит очень сильно и многообещающе на старте сезона. В первых турах украинского чемпионата "горняки" просто не заметили своих соперников и показали очень интересный футбол. Уже с первых игр видны изменения в Шахтере, чувствуется рука нового главного тренера – Роберто Де Дзерби. "Оранжево-черные" стали активнее работать в высоком прессинге, разнообразнее атаковать, рационально использовать пространство и быстрее работать с мячом. Видны высокие позиции фланговых защитников. В первых турах Додо и Корниенко часто оказывались на завершающих позициях. Все перечисленное Шахтер уже сумел показать в первых двух играх чемпионата. Также отмечаем, насколько классно влились новички команды и сумели добавить Шахтеру качества.

Абсолютно заслуженно и справедливо Шахтер считается фаворитом этой встречи. В таких ситуациях говорят: встречаются команды разного калибра. Но недооценивать своего соперника все же не стоит, необходимо со всей ответственностью отнестись к этому поединку. Ведь атакующий потенциал Генка достаточно высок и может создать проблемы новой связке обороны Шахтера Марлон-Матвиенко. Опасения также могут быть и за концовку встречи. В матче против Ингульца Шахтер забил два гола и держал игру полностью под своим контролем. В какой-то момент во втором тайме футболисты Шахтера поверили в свою победу еще находясь на поле. Ингулец отыграл один гол и вполне мог испортить дебют Де Дзерби в концовке. Тут же отмечаем, что Генк – это как раз та команда, которая в концовке встречи умеет прибавлять. В последних пяти поединках 8 из 12 голов были забиты именно во втором тайме.

Комментарии перед матчем

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"В УПЛ много команд играет на контратаках. Генк — более открытая команда. Когда теряешь мяч — это риск контратак. Но мы готовы к таким ситуациям. Думаю ли я, что из-за потери очков Генк потерял уверенность? Нет! Одно — это играть в чемпионате, но игры в еврокубках — совершенно другое. У них есть уверенность в себе, ничего не поменялось".

Главный тренер Генка Джон ван ден Бром:

"Забить три раза на своем поле, чтобы потом пропустить четыре гола со стандартов — это наша большая проблема и я не хочу убегать от обязанности ее решать.

Я все равно продолжаю верить в нашу силу, так как вижу, что ребята готовы создавать голевые ситуации фактически из ничего. В любом случае, мы готовы к играм против Шахтера с точки зрения футбола и уровня физической подготовки, хотя и украинская команда является смертельной для нас, если мы продолжим допускать подобные ошибки".

прогноз 1:3

Сергей Горбаченко, Football.ua