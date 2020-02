В Лондоне состоялся центральный матч 25-го тура АПЛ, в котором Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити (2:0). "Горожан" подвел украинец Александр Зинченко, который был удален перед двумя забитыми хозяевами голами.

Таким образом, Ливерпуль сохранил отрыв от команды Пепа Гвардиолы в 22 очка. До завершения чемпионата Англии 13 матчей. Ливерпулю достаточно выиграть шесть из них, чтобы досрочно оформить первое чемпионство за 31 год.

В случае если в следующих шести турах и Ливерпуль, и Ман Сити синхронно будут побеждать в АПЛ, 21-го марта на Энфилде "скаузеры" станут чемпионами Англии в матче против Кристал Пэлас.

До потенциального чемпионского матча подопечные Клоппа также встретятся с Норвичем (15 февраля), Вест Хэмом (24 февраля), Уотфордом (29 февраля), Борнмутом (7 марта) и Эвертоном (16 марта).

Также стоит отметить, что если все будет идти по плану, то досрочное чемпионство Ливерпуля может быть самым быстрым в истории АПЛ. Рекорд принадлежит Манчестер Юнайтед – 14 апреля 2001 года.

