Англия

Наставник "горожан" сомневается в усилении атакующей позиции в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Манчестер Сити не отличается высокой результативностью. В 13-ти поединках "горожане" забили всего 19 мячей, однако главный тренер команды Хосеп Гвардиола не уверен, что в ближайшее трансферное окно им удастся подписать нового нападающего.

"Не думаю, что зимой Манчестер Сити подпишет форварда, потому что экономическая ситуация во всем мире сегодня такая, какая она есть. Все клубы ведут определенную борьбу, и мы не являемся исключением из правил", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Отметим, что летом 2021 года истекает контракт основного нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро.

Ранее сообщалось, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола обсуждал с руководством клуба возможность подписания Харри Кейна из Тоттенхэма. Также появлялась информация об интересе к Эрлингу Холанду из Боруссии Д.