Англия

Дерби Западного Мидленда завершилось вничью.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла на своем поле не смогла обыграть Вулверхэмптон. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Это была 108-я игра между двумя командами в высшем английском дивизионе и 26-я ничья была зафиксирована сегодня, 6 марта. На счету "львов" 46 побед, а у "волков" — 36.

После 26 туров Астон Вилла набрала 40 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, а у Вулверхэмптона 35 баллов и 12-я строчка.

Астон Вилла — Вулверхэмптон 0:0

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингс, Конса, Эль-Мохаммади — Сансон (Баркли, 61), Луис, Маклинн — Трезеге (Дэвис, 78), Траоре (Рэмси, 83), Уоткинс

Вулверхэмптон: Патрисиу — Саисс, Коуди, Дендонкер — Хонни, Моутиньо, Невеш, Семеду — Траоре, Нету — Виллиан Жозе (Фабио Силва, 78)

Предупреждение: Сансон