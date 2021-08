Астон Вилла подписала контракт до лета 2025 года с экс-вингером Байера Леоном Бейли — сообщил официальный сайт клуба АПЛ.

"Леон — талантливейший молодой нападающий, с великолепной скоростью и способностью создавать моменты, – прокомментировал трансфер главный тренер Астон Виллы Дин Смит. – У Бейли была чрезвычайно успешная карьера, уверен, что в Астон Вилле и АПЛ он еще более раскроет свой талант".

It's time to #WelcomeLeon. 🇯🇲@LeonBailey is an Aston Villa player! 🙌