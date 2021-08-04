Вингер успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт.
Леон Бейли, Getty Images
04 августа 2021, 10:56
Астон Вилла подписала контракт до лета 2025 года с экс-вингером Байера Леоном Бейли — сообщил официальный сайт клуба АПЛ.
"Леон — талантливейший молодой нападающий, с великолепной скоростью и способностью создавать моменты, – прокомментировал трансфер главный тренер Астон Виллы Дин Смит. – У Бейли была чрезвычайно успешная карьера, уверен, что в Астон Вилле и АПЛ он еще более раскроет свой талант".
23-летний игрок национальной сборной Ямайки (10 матчей, 1 гол) ранее выступал за Генк (77 матчей во всех турнирах, 16 голов) и Байер (156, 39).