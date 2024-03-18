Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (11.03.2024 — 17.03.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
💭Зрозумів, що не зможе задовольнити прохання Боелі грати за схемою 4-4-3
💭Героям слава!
💭Ще й в обороні відпрацював!
💭База.
💭Трансфер Мудрика за 100 мільйонів, Чигринський — в Барселоні, Коваленко — найбільш високооплачуваний гравець Аталанти з трьома зіграними хвилинами в одному матчі за бергамасків... Еххх, класні приколи були;)
💭Не скористаєшся цим шансом бути на висоті — матимеш квиток на верхню бокову полку плацкарту біля туалету.
💭Ну, тепер точно запустяться!
📰 УКРАЇНА У ЧЕРВНІ ПРОВЕДЕ ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ ІЗ ПОЛЬЩЕЮ.
💭 На той момент всі ж фермере вже на картоплі будуть. Це зараз у них несезон та багато вільного часу.
💭Просто Вайт побачив Джордана Гендерсона серед викликаних гравців — серйозністю тут і не пахло.
📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЗБІРНОЇ БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ САВО МІЛОШЕВИЧ ОЦІНИВ ДУМКИ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ НАПЕРЕДОДНІ ПІВФІНАЛЬНОГО МАТЧУ ПЛЕЙ-ОФ ВІДБОРУ ЄВРО-2024 ПРОТИ УКРАЇНИ: "Я ЧИТАВ УКРАЇНСЬКІ ЗМІ. МЕНІ ЗДАЄТЬСЯ, ЩО НАС НЕДООЦІНЮЮТЬ".
💭Краще б він почитав, за які клуби деякі його викликані гравці виступають.
📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД У ФЕНОМЕНАЛЬНОМУ ЕКСТРАТАЙМІ ВИБИВ ЛІВЕРПУЛЬ ІЗ ЧВЕРТЬФІНАЛУ КУБКА АНГЛІЇ.
💭Масони просто поспорили, чи скаже тен Гаг після матчу щось на кшталт: "Антоні повернувся".
📰 БАРСЕЛОНА РОЗГРОМОМ ЗУПИНИЛА ВИДОВИЩНУ ДОМАШНЮ БЕЗПРОГРАШНУ СЕРІЮ АТЛЕТІКО В ЛА ЛІЗІ.
💭Не здивований (с)