Англія

Бірмінгемський клуб готується до підсилення атакувальної лінії та розглядає одразу кілька варіантів для літнього трансферного вікна.

Астон Вілла активно працює над можливим трансфером форварда Челсі Крістофера Нкунку. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, клуб уже контактував із представниками 27-річного француза, однак конкуренція за гравця доволі висока. На футболіста також претендують Баварія та РБ Лейпциг.

Крім того, у шорт-листі бірмінгемців значиться півзахисник ПСЖ Марко Асенсіо, який провів другу половину минулого сезону в Астон Віллі на правах оренди. Клуб розглядає варіанти його повернення, якщо вдасться домовитися з парижанами.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла також проявляє інтерес до ще одного нападника Челсі — Ніколаса Джексона. Очікується, що клуб продовжить працювати над підсиленням атаки до кінця трансферного вікна.