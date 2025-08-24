Бірмінгемський клуб готується до підсилення атакувальної лінії та розглядає одразу кілька варіантів для літнього трансферного вікна.
Крістофер Нкунку, Getty Images
24 серпня 2025, 19:55
Астон Вілла активно працює над можливим трансфером форварда Челсі Крістофера Нкунку. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, клуб уже контактував із представниками 27-річного француза, однак конкуренція за гравця доволі висока. На футболіста також претендують Баварія та РБ Лейпциг.
Крім того, у шорт-листі бірмінгемців значиться півзахисник ПСЖ Марко Асенсіо, який провів другу половину минулого сезону в Астон Віллі на правах оренди. Клуб розглядає варіанти його повернення, якщо вдасться домовитися з парижанами.
Раніше повідомлялося, що Астон Вілла також проявляє інтерес до ще одного нападника Челсі — Ніколаса Джексона. Очікується, що клуб продовжить працювати над підсиленням атаки до кінця трансферного вікна.