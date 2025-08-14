Англійський клуб готовий запропонувати 20 мільйонів євро.
Марко Асенсіо, getty images
14 серпня 2025, 12:59
Астон Вілла найближчим часом зробить першу офіційну пропозицію щодо трансферу вінгера ПСЖ Марко Асенсіо. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.
Клуб із Бірмінгема вже погодив із іспанцем умови трирічного контракту і розглядає його як пріоритетну трансферну ціль на тлі можливого продажу Джейкоба Ремсі до Ньюкасла. Очікується, що пропозиція Астон Вілли становитиме близько 20 мільйонів євро з урахуванням бонусів — така сума може влаштувати ПСЖ.
Нагадаємо, у другій частині минулого сезону Асенсіо вже виступав за Астон Віллу на правах оренди. У сезоні 2024/25 він провів 21 матч, забив 8 голів і зробив 1 асист.