Англія

Англійський клуб готовий запропонувати 20 мільйонів євро.

Астон Вілла найближчим часом зробить першу офіційну пропозицію щодо трансферу вінгера ПСЖ Марко Асенсіо. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Клуб із Бірмінгема вже погодив із іспанцем умови трирічного контракту і розглядає його як пріоритетну трансферну ціль на тлі можливого продажу Джейкоба Ремсі до Ньюкасла. Очікується, що пропозиція Астон Вілли становитиме близько 20 мільйонів євро з урахуванням бонусів — така сума може влаштувати ПСЖ.

Нагадаємо, у другій частині минулого сезону Асенсіо вже виступав за Астон Віллу на правах оренди. У сезоні 2024/25 він провів 21 матч, забив 8 голів і зробив 1 асист.