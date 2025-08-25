Англія

Головний тренер Челсі розповів про проблеми футболіста з м'язами паху.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився деталями щодо стану здоров’я атакувального півзахисника Коула Палмера, який не зміг зіграти у матчі проти Вест Гема.

"Коул відчув біль на розминці перед грою, тому ми вирішили не ризикувати, щоб не стало гірше", — пояснив Мареска.

Наставник лондонців також підтвердив, що футболіст уже певний час має проблеми з м’язами паху:

"Він має проблеми з м'язами паху. Він не був готовий на 100 відсотків ще перед грою проти Крістал Пелас, проте тоді таки вийшов на поле заради команди та наших уболівальників", — додав тренер.

