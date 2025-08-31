Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Бернлі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру АПЛ проти Бернлі (3:2).

"Це три очки. Якщо подивитися на гру, ми повинні були вирішити її результат ще в першому таймі і контролювати матч, але через те, що ми самі все ускладнюємо, нам доводиться боротися до останньої хвилини.

Подивіться на перший тайм: у нас було так багато шансів, щоб забити. Здавалося, що ми зможемо контролювати гру. Але потім один аут, один стандарт... Я похитав головою, тому що іноді футбол буває таким. Це була гра, яку ми зобов'язані були виграти, але нам ще багато чого належить зробити. Це дуже важливий результат, але що він принесе в майбутньому — ми побачимо. Головне, що у нас три очки.

У футболі ніколи не буває просто, і ми повинні битися до останньої хвилини. Я думаю, ми самі все ускладнили. Для мене найважливіше, що, незважаючи ні на що, ми намагаємося. Іноді ми граємо добре, занадто відкрито, занадто швидко, втрачаємо володіння, але докладаємо зусиль", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

Після трьох турів МЮ набрав чотири очки та посідає дев'яте місце в АПЛ, а у Бернлі три бали та 12 позиція.