Англія

Чемпіон світу може коштувати для клубу 40 мільйонів фунтів.

Манчестер Юнайтед знову зробив крок у напрямку трансферу голкіпера Астон Вілли Еміліано Мартінеса. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, клуб прискорив перемовини, намагаючись закрити угоду до завершення трансферного вікна.

Паралельно тривають переговори з бельгійським Антверпеном щодо переходу воротаря Семме Ламменса. Однак, за останніми даними, ця угода знаходиться під загрозою зриву і може не відбутися в останні години трансферного дедлайну.

У зв’язку з цим Манчестер Юнайтед сконцентрував увагу на варіанті з Мартінесом. Астон Вілла оцінила чемпіона світу у складі збірної Аргентини в 40 мільйонів фунтів. Клуб наразі веде перемовини щодо умов трансферу та можливих бонусів.

Нагадаємо, наприкінці липня Астон Вілла відхилила пропозицію Ман Юнайтед щодо оренди Мартінеса.