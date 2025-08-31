Англія

Арсенал орендує оборонця Баєра з правом викупу — контракт діятиме до 2029 року.

Центральний захисник Баєра П’єро Інкап'є прибув до Англії, де очікує дозволу на проходження медогляду перед можливим переходом до лондонського Арсенала. Як повідомляє The Athletic, 23-річний еквадорець уже погодив особисті умови контракту з "канонірами".

Угода між клубами передбачає оренду на один сезон з опцією викупу за 52 мільйони євро. Окрім того, Байєр отримає 10% від суми майбутнього перепродажу гравця.

Очікується, що в разі успішного завершення трансферу, Інкап'є підпише п’ятирічний контракт з Арсеналом улітку 2026 року, коли лондонці скористаються правом викупу.