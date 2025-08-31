Німеччина

Контракт футболіста завершується влітку, і "каноніри" готові його відпустити.

Бельгійський півзахисник Арсеналу Альберт-Мбойо Самбі Локонга може найближчим часом змінити клуб і продовжити кар’єру в Німеччині. Як повідомляє The Mirror, у послугах 25-річного футболіста зацікавлений Гамбург.

Лондонський клуб готовий розглянути пропозицію з боку представників Бундесліги, особливо з огляду на те, що контракт Локонга спливає наступного літа. Хоча цього сезону Арсенал скористався опцією автоматичного продовження угоди ще на рік, трансферна сума не буде значною.

Для Локонга перехід до Гамбурга може стати шансом отримати стабільне місце у стартовому складі та більше ігрової практики, чого йому не вистачало під час виступів за "канонірів".

Нагадаємо, у минулому сезоні бельгієць виступав в оренді за Севілью, де провів 23 поєдинки: два асисти.